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Ангарчанку будут судить за мошенничество с участками на 121 млн

Ангарчанку будут судить за мошенничество с участками на 121 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемая, которая должна строить дома и детский сад, попросту продала муниципальную землю

В Ангарске перед судом предстанет 49-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве с земельными участками.

- С 2011 по 2017 год подозреваемая, совместно с неустановленным лицом, приобрела право собственности на восемь земельных участков общей площадью более 7,2 гектара, расположенных в микрорайоне Старица в Ангарске и принадлежащих Ангарскому городскому округу. Одним из обязательных условий сделки было возведение жилых домов и детского сада. Однако, не выполнив обязательства, злоумышленница по своему усмотрению реализовала землю, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сумма ущерба составила более 121 млн рублей.

Следователи в рамках уголовного дела допросили более 100 свидетелей и провели13 экспертиз.

- В целях возмещения ущерба заявлены исковые требования на сумму около 50 млн рублей, на имущество обвиняемой и земельные участки, принадлежащие третьим лицам. Наложен арест на сумму почти 90 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Сейчас материалы уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» переданы в Ангарский городской суд для рассмотрения.

мошенничество

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