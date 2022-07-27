В Бурятии вахтовик покусал транспортного полицейского

Нападение произошло в поезде



В Северобайкальске суд вынес приговор в отношении вахтовика из Кемеровской области, покусавшего сотрудника транспортной полиции.



Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Мужчина возвращался с вахты домой в поезде Тында – Кисловодск. Там он распивал спиртные напитки, что делать в поездах запрещено.



На место прибыли транспортные полицейские. Они сопроводили пьяного пассажира в служебное купе и начали составлять административный протокол по статье 20.20 КоАП.



- Пассажир, не желая быть привлечённым к административной ответственности, оказал полицейскому сопротивление – укусил за пальцы, поцарапал шею, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».



В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным полностью.



Суд назначил кусавшемуся мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.



