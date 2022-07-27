В Монголии увеличилось количество опасных явлений и происшествий

Землетрясения, наоборот, регистрировались реже



В первой половине 2022 года в Монголии зарегистрировано 2304 случая природных катаклизмов, стихийных бедствий, опасных явлений и происшествий, в результате которых погибло 99 человек. Об этом рассказали в главном управлении по чрезвычайным ситуациям Монголии.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество опасных явлений и происшествий увеличилось на 14,3 процента или на 289 случаев. В то же время за январь-июнь землетрясения были зарегистрированы всего 32 раза, что на 86,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



По информации новостного агентства «Монцамэ», ущерб, причинённый в результате опасных явлений и происшествий в первом полугодии текущего года, составил 10,2 млрд тугриков. На ликвидацию последствий было потрачено 2,1 млрд тугриков.



