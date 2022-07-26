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В Улан-Удэ неизвестные испортили скейт-площадку

В Улан-Удэ неизвестные испортили скейт-площадку
Происшествия,  Фото:Дирекция по паркам
Площадку пришлось закрыть на ремонт

Скейт-площадку в парке имени Орешкова в Улан-Удэ закрыли на ремонт. Там неизвестные выбили покрытие, теперь из-за дыр кататься травмоопасно.



Дирекция по паркам культуры и отдыха приняла решение закрыть скейт-площадку на внеплановый ремонт.

- Просим воздержаться от посещения скейт-площадки. В течение месяца будет произведена замена покрытия, а также проведена ревизия всего оборудования площадки, - сообщила сотрудник дирекции по паркам Екатерина Суранова.

Скейт-площадку в парке имени Орешкова открыли в 2016 году. Это одна из первых площадок такого формата в городе.

скейтбординг парки отдыха

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