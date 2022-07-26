В Улан-Удэ неизвестные испортили скейт-площадку

Дирекция по паркам культуры и отдыха приняла решение закрыть скейт-площадку на внеплановый ремонт.- Просим воздержаться от посещения скейт-площадки. В течение месяца будет произведена замена покрытия, а также проведена ревизия всего оборудования площадки, - сообщила сотрудник дирекции по паркам Екатерина Суранова.Скейт-площадку в парке имени Орешкова открыли в 2016 году. Это одна из первых площадок такого формата в городе.