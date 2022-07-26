Самородки он нашёл в лесу прошлой осенью
В Забайкальском крае будут судить 42-летнего жителя Республики Саха (Якутия), обвиняемого в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере.
Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России.
По версии следствия, осенью 2021 года мужчина обнаружил в лесу на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) тайник с двумя слитками и самородным шлиховым золотом. Вес находки превышал 2,1 кг. Обнаруженный драгоценный металл мужчина хранил у себя в гараже, а в марте 2022 года решил перевезти и продать в посёлке Забайкальск Забайкальского края.
- Незаконная деятельность мужчины пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые в Чернышевском районе Забайкальского края остановили автомашину по пути следования и изъяли из незаконного оборота драгоценный металл стоимостью 12,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жителя Якутии задержали в Забайкалье при попытке продать золото на 12,5 млн
Происшествия, Фото:
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