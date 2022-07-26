Жителя Якутии задержали в Забайкалье при попытке продать золото на 12,5 млн

Самородки он нашёл в лесу прошлой осенью



В Забайкальском крае будут судить 42-летнего жителя Республики Саха (Якутия), обвиняемого в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере.



Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России.



По версии следствия, осенью 2021 года мужчина обнаружил в лесу на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) тайник с двумя слитками и самородным шлиховым золотом. Вес находки превышал 2,1 кг. Обнаруженный драгоценный металл мужчина хранил у себя в гараже, а в марте 2022 года решил перевезти и продать в посёлке Забайкальск Забайкальского края.



- Незаконная деятельность мужчины пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые в Чернышевском районе Забайкальского края остановили автомашину по пути следования и изъяли из незаконного оборота драгоценный металл стоимостью 12,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

