В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку





Проверку по данному факту ведёт также Бурятская транспортная прокуратура. Установлено, что частное воздушное судно вылетело с аэродрома «Восточный» в 10:51 утра. Жёсткая посадка произошла в 11:25.



- На борту судна находились два человека. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.





26 июля в Улан-Удэ в районе аэродрома «Восточный» совершило жёсткую посадку воздушное судно (биплан) ПО-2.Видео с места инцидента появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». «В посёлке Матросова самолёт заглох в воздухе и носом воткнулся в землю. На видео видно, что повреждён нос», - говорилось в сообщении.Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.