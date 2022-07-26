26 июля

25 июля

Популярное

В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку

В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
На борту воздушного судна находились два человека

26 июля в Улан-Удэ в районе аэродрома «Восточный» совершило жёсткую посадку воздушное судно (биплан) ПО-2.

Видео с места инцидента появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия». «В посёлке Матросова самолёт заглох в воздухе и носом воткнулся в землю. На видео видно, что повреждён нос», - говорилось в сообщении.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Проверку по данному факту ведёт также Бурятская транспортная прокуратура. Установлено, что частное воздушное судно вылетело с аэродрома «Восточный» в 10:51 утра. Жёсткая посадка произошла в 11:25.

- На борту судна находились два человека. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.

самолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку
В Улан-Удэ биплан совершил жёсткую посадку
Происшествия, 26.07.2022
На борту воздушного судна находились два человека
В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой
В Улан-Удэ оцепили мост из-за сумок с одеждой
Происшествия, 26.07.2022
На месте работали взрывотехники
Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Происшествия, 26.07.2022
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Происшествия, 26.07.2022
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
Происшествия, 26.07.2022
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч
Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч
Происшествия, 26.07.2022
Украденными духами она даже не стала пользоваться
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия, 26.07.2022
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды
В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды
Происшествия, 26.07.2022
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности
Происшествия, 26.07.2022
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере
В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии
В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии
Происшествия, 26.07.2022
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^