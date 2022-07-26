В Чите благодаря бдительным жителям поймали пьяного угонщика

Машина была угнана у собутыльника



В Чите местные жители позвонили в полицию и сообщили о том, что в посёлке Текстильщиков водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Ориентировка была направлена наружным нарядам полиции.



Вскоре в Черновском районе города сотрудники ППС задержали 24-летнего водителя Toyota Cresta. Документы на машину у него отсутствовали, а сам водитель был пьян.



Молодого человека доставили в отдел. В это время в полицию также заявление об угоне этого автомобиля.



Выяснилось, что молодой человек выпивал с хозяином машины, и тот уснул. Воспользовавшись ситуацией, парень выкрал ключи и угнал иномарку.



- Благодаря неравнодушию местных жителей, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и предотвратили возможные последствия управления транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль вернули владельцу.



Также задержанному выписали штраф за нарушение ПДД.

