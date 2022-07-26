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В Чите благодаря бдительным жителям поймали пьяного угонщика

В Чите благодаря бдительным жителям поймали пьяного угонщика
Происшествия, 
Машина была угнана у собутыльника

В Чите местные жители позвонили в полицию и сообщили о том, что в посёлке Текстильщиков водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Ориентировка была направлена наружным нарядам полиции.

Вскоре в Черновском районе города сотрудники ППС задержали 24-летнего водителя Toyota Cresta. Документы на машину у него отсутствовали, а сам водитель был пьян.

Молодого человека доставили в отдел. В это время в полицию также заявление об угоне этого автомобиля.

Выяснилось, что молодой человек выпивал с хозяином машины, и тот уснул. Воспользовавшись ситуацией, парень выкрал ключи и угнал иномарку.

- Благодаря неравнодушию местных жителей, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и предотвратили возможные последствия управления транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль вернули владельцу.

Также задержанному выписали штраф за нарушение ПДД.
угон

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