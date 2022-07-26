Машина была угнана у собутыльника
В Чите местные жители позвонили в полицию и сообщили о том, что в посёлке Текстильщиков водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Ориентировка была направлена наружным нарядам полиции.
Вскоре в Черновском районе города сотрудники ППС задержали 24-летнего водителя Toyota Cresta. Документы на машину у него отсутствовали, а сам водитель был пьян.
Молодого человека доставили в отдел. В это время в полицию также заявление об угоне этого автомобиля.
Выяснилось, что молодой человек выпивал с хозяином машины, и тот уснул. Воспользовавшись ситуацией, парень выкрал ключи и угнал иномарку.
- Благодаря неравнодушию местных жителей, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления и предотвратили возможные последствия управления транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль вернули владельцу.
Также задержанному выписали штраф за нарушение ПДД.
В Чите благодаря бдительным жителям поймали пьяного угонщика
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Машина была угнана у собутыльника
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Украденными духами она даже не стала пользоваться
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере
Введён режим «Повышенная готовность»
Детей поймали очевидцы
В готовности находится вертолёт МЧС
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
Мальчик скончался в больнице
Мошенники с кешбэком нанесли банкам ущерб свыше 4,5 млн рублей
Людям пришлось спасаться в воде