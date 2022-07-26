26 июля

25 июля

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Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники

Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Происшествия, 
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой

Днём 25 июля в отдел полиции в Кабанском районе Бурятии поступило заявление о мошенничестве от индивидуального предпринимателя, работающего в сфере строительства.

Мужчина рассказал, что на популярном сайте увидел рекламу о продаже пеноблоков. Объявление его заинтересовало и по указанной в нём ссылке он перешёл на сайт производственно-торговой компании в Ленинградской области, где связался с её представителем. Стороны договорились о поставке пеноблоков и металлических труб на общую сумму в 78 тысяч рублей. Дальнейшая переписка по поводу оформления заказа велась в мессенджере.

Оператор даже выслал договор подряда на электронную почту. Однако сразу же после внесения необходимой 100% предоплаты перестал выходить на связь. Житель Кабанского района обратился в полицию.

В отделе внутренних дел выяснилось, что сельчанин перечислил деньги мошенникам. Как оказалось, заявленной фирмы в Ленинградской области не существует.

Проверка по данному факту продолжается.

Аналогичному обману подвергся и 39-летний улан-удэнец. Он, увидев объявление на популярной торговой платформе о продаже фотоаппарата, договорился о покупке. «Продавцу» из другого региона мужчина перевёл 76 тысяч рублей, однако товар так и не пришёл.

37-летний житель Кяхты столкнулся с сайтом-дублёром: через онлайн-сервис доставки он заказал сотовый телефон, оплатив банковской картой 21,5 тысячи рублей. После перечисления средств сайт заблокировали.

22-летний улан-удэнец стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести для дальнейшей перепродажи цифровые рисунки в одном из каналов мессенджера. У него похитили 16 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

МВД призывает жителей республики быть более бдительными при общении с незнакомцами в Интернете. Ни в коем случае не передавать им личные данные банковских карт, в частности, защитный код на оборотой стороне. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам. При переходе на различные сайты организаций нужно обращать внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, дабы не столкнуться с сайтом-дублёром.

Заказывать товар на официальных сайтах специализированных компаний, либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми. 
мошенничество

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