Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники

Производственно-торговая компания оказалась фальшивой



Днём 25 июля в отдел полиции в Кабанском районе Бурятии поступило заявление о мошенничестве от индивидуального предпринимателя, работающего в сфере строительства.



Мужчина рассказал, что на популярном сайте увидел рекламу о продаже пеноблоков. Объявление его заинтересовало и по указанной в нём ссылке он перешёл на сайт производственно-торговой компании в Ленинградской области, где связался с её представителем. Стороны договорились о поставке пеноблоков и металлических труб на общую сумму в 78 тысяч рублей. Дальнейшая переписка по поводу оформления заказа велась в мессенджере.



Оператор даже выслал договор подряда на электронную почту. Однако сразу же после внесения необходимой 100% предоплаты перестал выходить на связь. Житель Кабанского района обратился в полицию.



В отделе внутренних дел выяснилось, что сельчанин перечислил деньги мошенникам. Как оказалось, заявленной фирмы в Ленинградской области не существует.



Проверка по данному факту продолжается.



Аналогичному обману подвергся и 39-летний улан-удэнец. Он, увидев объявление на популярной торговой платформе о продаже фотоаппарата, договорился о покупке. «Продавцу» из другого региона мужчина перевёл 76 тысяч рублей, однако товар так и не пришёл.



37-летний житель Кяхты столкнулся с сайтом-дублёром: через онлайн-сервис доставки он заказал сотовый телефон, оплатив банковской картой 21,5 тысячи рублей. После перечисления средств сайт заблокировали.



22-летний улан-удэнец стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести для дальнейшей перепродажи цифровые рисунки в одном из каналов мессенджера. У него похитили 16 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



МВД призывает жителей республики быть более бдительными при общении с незнакомцами в Интернете. Ни в коем случае не передавать им личные данные банковских карт, в частности, защитный код на оборотой стороне. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам. При переходе на различные сайты организаций нужно обращать внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, дабы не столкнуться с сайтом-дублёром.



Заказывать товар на официальных сайтах специализированных компаний, либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми.

