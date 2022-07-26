Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники

Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Днём 25 июля в отдел полиции в Кабанском районе Бурятии поступило заявление о мошенничестве от индивидуального предпринимателя, работающего в сфере строительства.
Мужчина рассказал, что на популярном сайте увидел рекламу о продаже пеноблоков. Объявление его заинтересовало и по указанной в нём ссылке он перешёл на сайт производственно-торговой компании в Ленинградской области, где связался с её представителем. Стороны договорились о поставке пеноблоков и металлических труб на общую сумму в 78 тысяч рублей. Дальнейшая переписка по поводу оформления заказа велась в мессенджере.
Оператор даже выслал договор подряда на электронную почту. Однако сразу же после внесения необходимой 100% предоплаты перестал выходить на связь. Житель Кабанского района обратился в полицию.
В отделе внутренних дел выяснилось, что сельчанин перечислил деньги мошенникам. Как оказалось, заявленной фирмы в Ленинградской области не существует.
Проверка по данному факту продолжается.
Аналогичному обману подвергся и 39-летний улан-удэнец. Он, увидев объявление на популярной торговой платформе о продаже фотоаппарата, договорился о покупке. «Продавцу» из другого региона мужчина перевёл 76 тысяч рублей, однако товар так и не пришёл.
37-летний житель Кяхты столкнулся с сайтом-дублёром: через онлайн-сервис доставки он заказал сотовый телефон, оплатив банковской картой 21,5 тысячи рублей. После перечисления средств сайт заблокировали.
22-летний улан-удэнец стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести для дальнейшей перепродажи цифровые рисунки в одном из каналов мессенджера. У него похитили 16 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
МВД призывает жителей республики быть более бдительными при общении с незнакомцами в Интернете. Ни в коем случае не передавать им личные данные банковских карт, в частности, защитный код на оборотой стороне. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам. При переходе на различные сайты организаций нужно обращать внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, дабы не столкнуться с сайтом-дублёром.
Заказывать товар на официальных сайтах специализированных компаний, либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми.
Строителя из Бурятии при покупке пеноблоков обманули мошенники
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Украденными духами она даже не стала пользоваться
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере
Введён режим «Повышенная готовность»
Детей поймали очевидцы
В готовности находится вертолёт МЧС
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
Мальчик скончался в больнице
Мошенники с кешбэком нанесли банкам ущерб свыше 4,5 млн рублей
Людям пришлось спасаться в воде
Автомобилист совершил ДТП при движении задним ходом