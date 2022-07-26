Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
Жительница Бичурского района Бурятии, напавшая с ножом на знакомого, предстала перед судом.
В тот день пьяная женщина припомнила прежнюю обиду знакомому, который ранее избил её саму и её родных. В итоге она схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине один удар по лицу.
Потерпевший получил травму средней тяжести, не опасную для жизни.
После случившегося женщина извинилась перед мужчиной. В суде он просил её строго не наказывать.
- С учётом всех обстоятельств, суд признал гражданку виновной в совершении преступления, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Происшествия, Фото:
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