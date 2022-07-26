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Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо

Жительница Бурятии ударила обидчика ножом в лицо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку

Жительница Бичурского района Бурятии, напавшая с ножом на знакомого, предстала перед судом.

В тот день пьяная женщина припомнила прежнюю обиду знакомому, который ранее избил её саму и её родных. В итоге она схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине один удар по лицу.

Потерпевший получил травму средней тяжести, не опасную для жизни.

После случившегося женщина извинилась перед мужчиной. В суде он просил её строго не наказывать.

- С учётом всех обстоятельств, суд признал гражданку виновной в совершении преступления, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

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