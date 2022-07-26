Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
«Ведуньи» напугали 92-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское в Иркутской области проклятьем и обманом выманили у неё 150 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, однако о пропаже денег пенсионерка сообщила в полицию только понедельник, 25 июля.
Соседка пожилой усольчанки обратила внимание, что пенсионерка не отвечает на звонки и не выходит на улицу. Она пришла проведать её и узнала, что несколько дней назад у бабушки незнакомые женщины украли все деньги. Соседка уговорила пострадавшую незамедлительно обратиться в полицию.
Выяснилось, что днём 22 июля возле поликлиники к бабушке подошли две смуглых незнакомки, напугали якобы наложенным на неё проклятьем и заявили: «Ты умрёшь».
При этом «гадалки» сообщили, что могут за деньги снять порчу, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. Узнав, что на счетах бабушки только 150 тысяч, «целительницы» согласились на эту сумму.
В дальнейшем одна из встреченных женщин проводила пенсионерку домой и до места снятия денег, взяла у неё наличные и, не проводя никакого ритуала, скрылась.
Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали внешность и действия одной из аферисток.
По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники устанавливают личности вероятных похитительниц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Украденными духами она даже не стала пользоваться
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере
Введён режим «Повышенная готовность»
Детей поймали очевидцы
В готовности находится вертолёт МЧС
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
Мальчик скончался в больнице
Мошенники с кешбэком нанесли банкам ущерб свыше 4,5 млн рублей
Людям пришлось спасаться в воде
Автомобилист совершил ДТП при движении задним ходом