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«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки

«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье

«Ведуньи» напугали 92-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское в Иркутской области проклятьем и обманом выманили у неё 150 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, однако о пропаже денег пенсионерка сообщила в полицию только понедельник, 25 июля.

Соседка пожилой усольчанки обратила внимание, что пенсионерка не отвечает на звонки и не выходит на улицу. Она пришла проведать её и узнала, что несколько дней назад у бабушки незнакомые женщины украли все деньги. Соседка уговорила пострадавшую незамедлительно обратиться в полицию.

Выяснилось, что днём 22 июля возле поликлиники к бабушке подошли две смуглых незнакомки, напугали якобы наложенным на неё проклятьем и заявили: «Ты умрёшь».

При этом «гадалки» сообщили, что могут за деньги снять порчу, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. Узнав, что на счетах бабушки только 150 тысяч, «целительницы» согласились на эту сумму.

В дальнейшем одна из встреченных женщин проводила пенсионерку домой и до места снятия денег, взяла у неё наличные и, не проводя никакого ритуала, скрылась.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали внешность и действия одной из аферисток.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники устанавливают личности вероятных похитительниц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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