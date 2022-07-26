«Ты умрёшь»: Аферистки обманом забрали сбережения у 92-летней усольчанки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье



«Ведуньи» напугали 92-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское в Иркутской области проклятьем и обманом выманили у неё 150 тысяч рублей.



Инцидент произошёл в минувшую пятницу, однако о пропаже денег пенсионерка сообщила в полицию только понедельник, 25 июля.



Соседка пожилой усольчанки обратила внимание, что пенсионерка не отвечает на звонки и не выходит на улицу. Она пришла проведать её и узнала, что несколько дней назад у бабушки незнакомые женщины украли все деньги. Соседка уговорила пострадавшую незамедлительно обратиться в полицию.



Выяснилось, что днём 22 июля возле поликлиники к бабушке подошли две смуглых незнакомки, напугали якобы наложенным на неё проклятьем и заявили: «Ты умрёшь».



При этом «гадалки» сообщили, что могут за деньги снять порчу, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. Узнав, что на счетах бабушки только 150 тысяч, «целительницы» согласились на эту сумму.



В дальнейшем одна из встреченных женщин проводила пенсионерку домой и до места снятия денег, взяла у неё наличные и, не проводя никакого ритуала, скрылась.



Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали внешность и действия одной из аферисток.



По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники устанавливают личности вероятных похитительниц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



