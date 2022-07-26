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Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч

Улан-удэнка спонтанно украла духи за восемь тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденными духами она даже не стала пользоваться

14 июня в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась директор магазина, торгующего косметикой и парфюмерией. Неизвестная девушка украла духи двух наименований общей стоимостью более восьми тысяч рублей. Кражу сняла камера видеонаблюдения.

К расследованию преступления подключился один из участковых уполномоченных полиции отдела полиции №2. Изучив записи с камер видеонаблюдения, он установил подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя горожанка, живущая неподалёку от торгового центра.

Девушка не стала отрицать факт кражи и рассказала участковому, что в один из июньских дней она пришла в торговый центр. Прогуливаясь по нему, зашла в один из магазинов. Там она увидела духи, которые ей понравились, и спонтанно решила их украсть. Несмотря на то, что с момента кражи прошло более месяца, улан-удэнка так и не воспользовалась парфюмом. Она добровольно вернула его в нераспакованном виде.

- Злоумышленница в настоящее время нигде не работает, занимается ведением домашнего хозяйства. В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее к административной или уголовной ответственности не привлекалась. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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