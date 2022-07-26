В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды

Накануне, 25 июля, в Селенгинском районе Бурятии прошёл очередной ливень. Интенсивные дожди стали настоящим испытанием для жителей Гусиноозёрска. Затопило тротуары, проезжую часть, улицы, в том числе центральную, которую в народе называют «Арбат».
Как показывает практика, после дождей именно эта пешеходная улица страдает больше всего – лестницы превращаются в «водопады», а ливнёвки не справляются. Видео опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
- На «Арбате» ливневая система (широкая) справляется отлично, но та, что вдоль всей улицы (узкая) не работает. Она забита грязью, - рассказал автор видео.
- На «Арбате» ливневая система (широкая) справляется отлично, но та, что вдоль всей улицы (узкая) не работает. Она забита грязью, - рассказал автор видео.
Для местного «Арбата» сильные дожди словно «ахиллесова пята». Как сообщал «Байкал-Daily», ранее центральную пешеходную улицу города топило в конце июня. Местным предпринимателям пришлось вооружить подручными средствами. «В магазине разметали залив мётлами и совками», - рассказывала местная жительница.
Тогда в июне затопило только «Арбат». 25 июля же непроходимыми стали и другие улицы Гусиноозёрска. Ближе к центру города дорога полностью ушла под воду. Местная жительница показала, как ходит по улице в резиновых ботинках.
- Я иду или брожу? Или плыву? Но мне пройти ещё чуть-чуть, - говорит жительница на видео.
В комментариях некоторые пользователи пошутили, что городу скоро потребуются особые лодки.
- Нужны гондолы. У нас своя Венеция, - шутит жительница.
Возле подъездов многоквартирных домов появились мини-озера. Вода также затопила подъезды. В одном из них жильцы проложили доски, чтобы пройти до лестничной площадки, но они также ушли под воду.
- Подъезд тонет, как заходить домой? Я даже не знаю, идём прямо по водичке. Весь подъезд в воде до первой лестницы. Четвёртый подъезд сделали, а третий как стоял, так и стоит, - рассказала местная жительница.
Также жители Гусиноозёрска переживают за новый асфальт на улице Строительная, который положили на прошлой неделе. Там весь грунт вымыло на дорогу. Отметим, на данном участке ещё не установили дорожный бордюр.
- Вот в таком состоянии участок «Новой дороги». Это просто ужас какой-то, - - возмущается житель. – Весь грунт вымыло на дорогу. Асфальт, живи!
25 июля ливень прошёл и в Улан-Удэ. За сутки в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков. За одни сутки специалисты откачали 5,3 тысячи кубов дождевой воды (в то время как в среднем после обычного дождя откачивают порядка 600 кубов луж).