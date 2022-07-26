В Гусиноозёрске ливень затопил улицы и подъезды















Как показывает практика, после дождей именно эта пешеходная улица страдает больше всего – лестницы превращаются в «водопады», а ливнёвки не справляются. Видео опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».



- На «Арбате» ливневая система (широкая) справляется отлично, но та, что вдоль всей улицы (узкая) не работает. Она забита грязью, - рассказал автор видео.









Для местного «Арбата» сильные дожди словно «ахиллесова пята». Как сообщал «Байкал-Daily», ранее центральную пешеходную улицу города



Тогда в июне затопило только «Арбат». 25 июля же непроходимыми стали и другие улицы Гусиноозёрска. Ближе к центру города дорога полностью ушла под воду. Местная жительница показала, как ходит по улице в резиновых ботинках.



- Я иду или брожу? Или плыву? Но мне пройти ещё чуть-чуть, - говорит жительница на видео. Для местного «Арбата» сильные дожди словно «ахиллесова пята». Как сообщал «Байкал-Daily», ранее центральную пешеходную улицу города топило в конце июня . Местным предпринимателям пришлось вооружить подручными средствами. «В магазине разметали залив мётлами и совками», - рассказывала местная жительница.Тогда в июне затопило только «Арбат». 25 июля же непроходимыми стали и другие улицы Гусиноозёрска. Ближе к центру города дорога полностью ушла под воду. Местная жительница показала, как ходит по улице в резиновых ботинках.- Я иду или брожу? Или плыву? Но мне пройти ещё чуть-чуть, - говорит жительница на видео.





В комментариях некоторые пользователи пошутили, что городу скоро потребуются особые лодки.



- Нужны гондолы. У нас своя Венеция, - шутит жительница.

Возле подъездов многоквартирных домов появились мини-озера. Вода также затопила подъезды. В одном из них жильцы проложили доски, чтобы пройти до лестничной площадки, но они также ушли под воду.



- Подъезд тонет, как заходить домой? Я даже не знаю, идём прямо по водичке. Весь подъезд в воде до первой лестницы. Четвёртый подъезд сделали, а третий как стоял, так и стоит, - рассказала местная жительница.



Также жители Гусиноозёрска переживают за новый асфальт на улице Строительная, который



- Вот в таком состоянии участок «Новой дороги». Это просто ужас какой-то, - - возмущается житель. – Весь грунт вымыло на дорогу. Асфальт, живи! Также жители Гусиноозёрска переживают за новый асфальт на улице Строительная, который положили на прошлой неделе . Там весь грунт вымыло на дорогу. Отметим, на данном участке ещё не установили дорожный бордюр.- Вот в таком состоянии участок «Новой дороги». Это просто ужас какой-то, - - возмущается житель. – Весь грунт вымыло на дорогу. Асфальт, живи!





Возле подъездов многоквартирных домов появились мини-озера. Вода также затопила подъезды. В одном из них жильцы проложили доски, чтобы пройти до лестничной площадки, но они также ушли под воду.- Подъезд тонет, как заходить домой? Я даже не знаю, идём прямо по водичке. Весь подъезд в воде до первой лестницы. Четвёртый подъезд сделали, а третий как стоял, так и стоит, - рассказала местная жительница.

25 июля ливень прошёл и в Улан-Удэ. За сутки в столице Бурятии выпала почти половина месячной нормы осадков . За одни сутки специалисты откачали 5,3 тысячи кубов дождевой воды (в то время как в среднем после обычного дождя откачивают порядка 600 кубов луж).

Накануне, 25 июля, в Селенгинском районе Бурятии прошёл очередной ливень. Интенсивные дожди стали настоящим испытанием для жителей Гусиноозёрска. Затопило тротуары, проезжую часть, улицы, в том числе центральную, которую в народе называют «Арбат».