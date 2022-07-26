В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности

Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере



В Иркутской области арестовали мужчину по подозрению в убийстве, совершённом в 2017 году. Задержан 29-летний житель города Тулун.



По версии следствия, в декабре 2017 года этот человек решил проучить 23-летнего тулунчанина за то, что тот пытался украсть его вещи. В гараже он избил жертву, в том числе металлической трубой.



Когда же избитый скончался от полученных травм, убийца вывез труп к озеру Заусаево, привязал его к аккумуляторной батарее и скинул в прорубь.



- Вот так взял трубу, и ударил один раз по голове. Он закричал, за голову взялся и упал, - рассказал во время следственного эксперимента подозреваемый.



С тех пор погибший молодой человек числился без вести пропавшим. Скелетированные останки нашли в озере только осенью 2021 года.



- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Следователям СК он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

