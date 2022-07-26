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В Иркутской области раскрыли убийство пятилетней давности

Происшествия, 
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере

В Иркутской области арестовали мужчину по подозрению в убийстве, совершённом в 2017 году. Задержан 29-летний житель города Тулун.

По версии следствия, в декабре 2017 года этот человек решил проучить 23-летнего тулунчанина за то, что тот пытался украсть его вещи. В гараже он избил жертву, в том числе металлической трубой.

Когда же избитый скончался от полученных травм, убийца вывез труп к озеру Заусаево, привязал его к аккумуляторной батарее и скинул в прорубь.

- Вот так взял трубу, и ударил один раз по голове. Он закричал, за голову взялся и упал, - рассказал во время следственного эксперимента подозреваемый.

С тех пор погибший молодой человек числился без вести пропавшим. Скелетированные останки нашли в озере только осенью 2021 года.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Следователям СК он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
убийство

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