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В Бурятии на перевале Горных Духов туристка повредила ногу

В Бурятии на перевале Горных Духов туристка повредила ногу
Происшествия, 
В готовности находится вертолёт МЧС

25 июля на перевале Горных Духов в Тункинском районе Бурятии получила травму 55-летняя женщина, которая шла в составе зарегистрированной туристической группы. Женщина повредила ногу и самостоятельно продолжать путь не может.

Сигнал поступил в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели выехали для эвакуации пострадавшей. Однако доберутся до этой местности в горах они только примерно через трое суток.

- С туристической группой организована связь каждые два часа. По имеющейся информации, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России, дислоцирующийся в Иркутске, и спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Однако пока из-за дождей и низкой облачности вертолёт для эвакуации женщины вылететь не может.
спасательная операция

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