В готовности находится вертолёт МЧС
25 июля на перевале Горных Духов в Тункинском районе Бурятии получила травму 55-летняя женщина, которая шла в составе зарегистрированной туристической группы. Женщина повредила ногу и самостоятельно продолжать путь не может.
Сигнал поступил в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Спасатели выехали для эвакуации пострадавшей. Однако доберутся до этой местности в горах они только примерно через трое суток.
- С туристической группой организована связь каждые два часа. По имеющейся информации, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России, дислоцирующийся в Иркутске, и спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Однако пока из-за дождей и низкой облачности вертолёт для эвакуации женщины вылететь не может.
В Бурятии на перевале Горных Духов туристка повредила ногу
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