В Бурятии трое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара





- Покинуть квартиру самостоятельно по лестничному маршу дети не смогли из-за густого дыма, наполнившего коридор прихожей, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Соседи вызвали пожарных. В это время дети сперва прятались в зале, а затем решили спасаться через окно.



- Трое детей до прибытия пожарных самостоятельно спрыгнули со второго этажа. Их поймали на руки прохожие, - сообщает «Северобайкальск-инфо».



Вскоре приехала «скорая». Медики осмотрели детей и заключили, что они не пострадали.



Приехавшие пожарные вскрыли квартиру и ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв.метра. Огонь повредил кухонный гарнитур, также оказался закопчён потолок. На месте работали пять пожарных и две единицы техники.





В городе Северобайкальск в Бурятии детям пришлось прыгать из окна во время пожара в квартире.Пожар произошёл в квартире дома на проспекте Ленинградский. Как выяснилось, в отсутствие родителей трое детей в возрасте от 6 до 11 лет решили испечь блины. Однако готовка пошла не по плану, и из-за воспламенившего масла произошло возгорание. Квартиру окутал сильный дым.