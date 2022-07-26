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В Бурятии трое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

В Бурятии трое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Детей поймали очевидцы

В городе Северобайкальск в Бурятии детям пришлось прыгать из окна во время пожара в квартире.

Пожар произошёл в квартире дома на проспекте Ленинградский. Как выяснилось, в отсутствие родителей трое детей в возрасте от 6 до 11 лет решили испечь блины. Однако готовка пошла не по плану, и из-за воспламенившего масла произошло возгорание. Квартиру окутал сильный дым.

- Покинуть квартиру самостоятельно по лестничному маршу дети не смогли из-за густого дыма, наполнившего коридор прихожей, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.  

Соседи вызвали пожарных. В это время дети сперва прятались в зале, а затем решили спасаться через окно.

- Трое детей до прибытия пожарных самостоятельно спрыгнули со второго этажа. Их поймали на руки прохожие, - сообщает «Северобайкальск-инфо».

Вскоре приехала «скорая». Медики осмотрели детей и заключили, что они не пострадали.

Приехавшие пожарные вскрыли квартиру и ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв.метра. Огонь повредил кухонный гарнитур, также оказался закопчён потолок. На месте работали пять пожарных и две единицы техники.

пожар

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