В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии

С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
В лесу в Еравнинском районе Бурятии задержали мужчину, который незаконно рубил сосны. В задержании участвовали бойцы сил специального назначения управления Росгвардии, полицейские и инспекторы лесного хозяйства.
25 кубических метров незаконно срубленного и раскряжеванного леса были готовы для погрузки и транспортировки. Общий ущерб от составил около 165 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно вырубленные деревья, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 36-летний местный житель доставлен в отдел полиции для возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. Ведётся следствие.
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
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