В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии









В лесу в Еравнинском районе Бурятии задержали мужчину, который незаконно рубил сосны. В задержании участвовали бойцы сил специального назначения управления Росгвардии, полицейские и инспекторы лесного хозяйства.25 кубических метров незаконно срубленного и раскряжеванного леса были готовы для погрузки и транспортировки. Общий ущерб от составил около 165 тысяч рублей.С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно вырубленные деревья, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанный 36-летний местный житель доставлен в отдел полиции для возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. Ведётся следствие.