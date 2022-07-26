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В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии

В Бурятии «чёрного» лесоруба задержали бойцы Росгвардии
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора

В лесу в Еравнинском районе Бурятии задержали мужчину, который незаконно рубил сосны. В задержании участвовали бойцы сил специального назначения управления Росгвардии, полицейские и инспекторы лесного хозяйства.

25 кубических метров незаконно срубленного и раскряжеванного леса были готовы для погрузки и транспортировки. Общий ущерб от составил около 165 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты бензопила, два трактора, а также незаконно вырубленные деревья, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный 36-летний местный житель доставлен в отдел полиции для возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. Ведётся следствие.

Росгвардия черные лесорубы

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