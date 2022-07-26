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В Бурятии мошенники наживались на железнодорожных билетах

В Бурятии мошенники наживались на железнодорожных билетах
Происшествия,  Фото:МВД России
Мошенники с кешбэком нанесли банкам ущерб свыше 4,5 млн рублей

Полиция накрыла преступное сообщество, действовавшее в Ростовской области и в Бурятии. Мошенники наживались на возврате железнодорожных билетов.

Криминальную схему с поощрительными выплатами придумал руководитель преступной организации. Он и его сообщники покупали дорогие билеты на поезда дальнего следования, после чего получали кешбэк от банков за их покупку. Затем они подавали заявления на возврат денег за поездку. Поскольку один из соучастников работал в транспортной компании, процедура проходила с нарушением установленных правил. В итоге и затраченные на покупку средства возвращались, и бонусные средства сохранялись.

- Выяснилось, что преступное сообщество состояло из двух частей и действовало на территории Ростовской области и Республики Бурятия. Его участники занимались поиском выгодных предложений от банков по начислению кешбэка и оформлением банковских и сим-карт на доверенных лиц. Также они контролировали и распределяли полученную преступным путем прибыль. Все соучастники соблюдали строгие меры конспирации, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Размах оказался внушительным. По информации МВД, задержанные успели приобрести и впоследствии вернуть около 70 тысяч билетов. Ущерб, причинённый кредитным организациям, превысил 4,5 миллиона рублей.

Во время обысков было изъято более 1300 банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тысяч железнодорожных билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате средств.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нём». Всего под следствием оказались 13 человек.




мошенничество

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