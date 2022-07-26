В Улан-Удэ молодой водитель сбил пенсионерку

Автомобилист совершил ДТП при движении задним ходом
Вечером 25 июля в Улан-Удэ 21-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 74-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло при движении задним ходом около дома № 42 по улице Жердева.
В результате ДТП пожилая женщина с закрытым переломом бедренной кости госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Дорожные полицейские отметили, что у водителя стаж вождения менее одного года.
За вчерашний день на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 403 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 24 водителя с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 2800 нарушений ПДД. За неуплату штрафов в установленные сроки к административной ответственности привлечены 13 водителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 23 июля в Мухоршибирском районе Бурятии в ДТП погиб 28-летний водитель минивэна «Ниссан Прессаж». Автомобилист съехал с дороги и опрокинулся.
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Происшествия, Фото:
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