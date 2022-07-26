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В Улан-Удэ ливнем затопило трамвайные пути

В Улан-Удэ ливнем затопило трамвайные пути
Происшествия,  Фото:КГХ, из архива
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту

Вчера, 25 июля, в шесть утра дождевыми водами затопило трамвайные пути на перекрёстке дорог улиц Сахьяновой, Лебедева и Трубачеева. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 4, 7, 8 по улице Ключевская от остановки «Управление трамвая» до «Автоцентра» в обе стороны.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 8:01 26 июля движение трамваев было восстановлено по нормальной схеме, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», с дождевыми водами вчера с трёх часов ночи боролись сотрудники комбината по благоустройству. За пять часов работы вакуумные машины откачали 420 кубов дождевой воды. Также с улиц с помощью мотопомп откачали 1280 кубов. 

В прошлом году на этом участке была аналогичная проблема. Тогда также закрывали движение трамваев, поскольку рельсы в воде на 40 см.
дожди трамвайные пути

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