В Бурятии второй раз подмыло мост































Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, 8 июля, в этом же селе была похожая ситуация. Поток ливневых вод перелился через участок федеральной автомобильной трассы Р-258 «Байкал» и прошёл по двум улицам села. Также был подмыт мост по улице Подгорная . Из-за произошедшего часть улицы осталась без автомобильного сообщения.

24 июля на село Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии обрушился сильный дождь. В результате сошёл поток ливневых вод с близлежащих гор по старому руслу реки. Об инциденте сообщили в местной группе «Мухоршибирь-инфо».По предварительным данным, вода прошла по улице Подгорная. Также потоком воды частично оказался подмыт недавно отремонтированный мост.На место выезжали специалист ГО и ЧС района, первый замглавы района и замначальника пожарно-спасательного гарнизона района для оценки ситуации.По данным ГО и ЧС района, сейчас поток воды через село иссяк.По улице Подгорная подтопленных домов и приусадебных участков нет. Транспортное сообщение по мосту не нарушено, запланирована подсыпка.