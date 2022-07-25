В Улан-Удэ срочника осудили за ДТП с пострадавшими

Водитель без прав врезался в ограждение



В Бурятии солдат-срочник устроил ДТП с пострадавшими.



В пресс-службе Улан-Удэнского гарнизонного военного суда сообщили, что у ефрейтора не было водительских прав. Несмотря на это, он сел за руль автомобиля и повёз двух пассажиров. Парень разогнался, съехал с дороги и врезался дорожное ограждение.



В результате ДТП пассажиры получили травмы.



Суд приговорил его к трём годам условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.



Приговор в законную силу не вступил.

