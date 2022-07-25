Водитель без прав врезался в ограждение
В Бурятии солдат-срочник устроил ДТП с пострадавшими.
В пресс-службе Улан-Удэнского гарнизонного военного суда сообщили, что у ефрейтора не было водительских прав. Несмотря на это, он сел за руль автомобиля и повёз двух пассажиров. Парень разогнался, съехал с дороги и врезался дорожное ограждение.
В результате ДТП пассажиры получили травмы.
Суд приговорил его к трём годам условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
В Улан-Удэ срочника осудили за ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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