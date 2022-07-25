В Иркутской области 5-летний мальчик на «Жигулях» сбил 3-летнего брата

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ребёнок доставлен в больницу



В Черемховском районе Иркутской области произошло необычное ДТП, в котором пострадал трёхлетний ребёнок. По предварительной версии, 5-летний ребёнок сел в незапертый автомобиль «ВАЗ». Мальчик ногой случайно задел рычаг переключения передач, в результате машина покатилась назад и наехала на его трёхлетнего брата.



Инцидент произошёл вечером 22 июля в садоводстве «Багульник» посёлка Михайловка.



Известно, что машина принадлежит отцу двух мальчиков. Во время случившегося глава семейства находился в огороде.



В результате ДТП ребёнок с травмами был доставлен в больницу.



- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

