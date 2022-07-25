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В Иркутской области 5-летний мальчик на «Жигулях» сбил 3-летнего брата

В Иркутской области 5-летний мальчик на «Жигулях» сбил 3-летнего брата
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ребёнок доставлен в больницу

В Черемховском районе Иркутской области произошло необычное ДТП, в котором пострадал трёхлетний ребёнок. По предварительной версии, 5-летний ребёнок сел в незапертый автомобиль «ВАЗ». Мальчик ногой случайно задел рычаг переключения передач, в результате машина покатилась назад и наехала на его трёхлетнего брата.

Инцидент произошёл вечером 22 июля в садоводстве «Багульник» посёлка Михайловка.

Известно, что машина принадлежит отцу двух мальчиков. Во время случившегося глава семейства находился в огороде.

В результате ДТП ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП

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