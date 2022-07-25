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На Ольхоне мужчина упал с семиметрового обрыва

На Ольхоне мужчина упал с семиметрового обрыва
Происшествия,  Фото:БПСО
Несчастный случай произошёл во время фотографирования

23 июля 45-летний житель Нижнеудинского района Иркутской области упал со смотровой площадки по пути на скалу Шаманка на Ольхоне. Он рухнул с семиметрового обрыва во время фотографирования.

Пострадавший находился в сознании. К нему на помощь поспешили фельдшер и сотрудник полиции. Однако они не могли поднять тяжело травмированного мужчину наверх и вызвали на помощь спасателей.

Спасатели Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) в кратчайшие сроки прибыли на катере «КС-701».

В результате происшествия мужчина получил травмы головы, руки, предположительно перелом ключицы, рёбер, поясничного отдела позвоночника.

- Пострадавшего зафиксировали при помощи вакуумных носилок, подняли на борт катера и транспортировали до посёлка Сахюрта. В 16:45 в состоянии средней тяжести мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи, - сообщили в БПСО.



- Падение с высоты во время фотографирования в путешествии становится распространенной причиной несчастных случаев с тяжелыми травмами, в том числе со смертельным исходом. Будьте внимательны и осторожны. Не стоит недооценивать опасность троп и переоценивать свои силы. Берегите себя, - призвали байкальские спасатели.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне на острове Ольхон погиб 39-летний турист из Калининграда. Мужчина вместе с другими туристами отправился на мыс Хобой. В какой-то момент он отстал от группы, чтобы сделать фотографии, и больше его не видели. Его тело спасатели позже нашли под скалистым обрывом высотой 60-80 метров. 

Ольхон Байкал падение несчастный случай

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