В Иркутской области девочка погибла от удара током на тёплом полу

Смертельный инцидент произошёл в бане



24 июля в Боханском районе Иркутской области восьмиклассница погибла от удара током в бане.



- Школьница мылась в бане и в какой-то момент, по предварительной информации, её ударило электрическим током в результате короткого замыкания тёплого пола, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.



Обстоятельства устанавливаются. Местные жители в соцсетях, между тем, недоумевают, зачем электрический тёплый пол вообще был установлен в бане в «мокром месте».



- Ребёнок воспитывался в полной благополучной семье, - сообщили в областной прокуратуре.



Также удар электричеством получил 13-летний житель Бодайбо. Мальчик гулял в районе промышленной зоны и дотронулся рукой до провода высокого напряжения. Семиклассника доставили с травмой в больницу.



Проверки проводят сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры.

