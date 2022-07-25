Смертельный инцидент произошёл в бане
24 июля в Боханском районе Иркутской области восьмиклассница погибла от удара током в бане.
- Школьница мылась в бане и в какой-то момент, по предварительной информации, её ударило электрическим током в результате короткого замыкания тёплого пола, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.
Обстоятельства устанавливаются. Местные жители в соцсетях, между тем, недоумевают, зачем электрический тёплый пол вообще был установлен в бане в «мокром месте».
- Ребёнок воспитывался в полной благополучной семье, - сообщили в областной прокуратуре.
Также удар электричеством получил 13-летний житель Бодайбо. Мальчик гулял в районе промышленной зоны и дотронулся рукой до провода высокого напряжения. Семиклассника доставили с травмой в больницу.
Проверки проводят сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры.
В Иркутской области девочка погибла от удара током на тёплом полу
Происшествия, Фото:
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