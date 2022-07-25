В Бурятии после ливней размыло дорогу

Происшествия, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

Проезд затруднён



24 июля в Еравнинском районе Бурятии после ливня размыло участок региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Произошло это вблизи села Исинга. В настоящее время проезд затруднён.



- Накануне в Еравнинском районе из-за обильных дождей сильно обводнило грунт земляного полотна, - прокомментировали в минтрансе Бурятии.



Специалисты организации ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже отправились на место. Они установят точный километраж, оценят ситуацию и установят, какие работы необходимы для восстановления проезда.



В минтрансе республики отметили, что этот участок ждёт капитальный ремонт. Работы на участке с 357 по 387 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита стартовали этой весной. Окончание ремонтных работ запланировано в 2024 году.

