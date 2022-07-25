Проезд затруднён
24 июля в Еравнинском районе Бурятии после ливня размыло участок региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Произошло это вблизи села Исинга. В настоящее время проезд затруднён.
- Накануне в Еравнинском районе из-за обильных дождей сильно обводнило грунт земляного полотна, - прокомментировали в минтрансе Бурятии.
Специалисты организации ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже отправились на место. Они установят точный километраж, оценят ситуацию и установят, какие работы необходимы для восстановления проезда.
В минтрансе республики отметили, что этот участок ждёт капитальный ремонт. Работы на участке с 357 по 387 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита стартовали этой весной. Окончание ремонтных работ запланировано в 2024 году.
В Бурятии после ливней размыло дорогу
Происшествия, Фото:
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