25 июля

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В Бурятии после ливней размыло дорогу

В Бурятии после ливней размыло дорогу
Происшествия,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Проезд затруднён

24 июля в Еравнинском районе Бурятии после ливня размыло участок региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Произошло это вблизи села Исинга. В настоящее время проезд затруднён.

- Накануне в Еравнинском районе из-за обильных дождей сильно обводнило грунт земляного полотна, - прокомментировали в минтрансе Бурятии.

Специалисты организации ГКУ «Бурятрегионавтодор» уже отправились на место. Они установят точный километраж, оценят ситуацию и установят, какие работы необходимы для восстановления проезда.

В минтрансе республики отметили, что этот участок ждёт капитальный ремонт. Работы на участке с 357 по 387 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита стартовали этой весной. Окончание ремонтных работ запланировано в 2024 году.
дороги

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