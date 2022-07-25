25 июля

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В Бурятии нашли двух пропавших сборщиков ягод

В Бурятии нашли двух пропавших сборщиков ягод
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Приехавшие спасатели включили звуковой сигнал спецтранспорта

Вечером 24 июля в лесах Тункинского района Бурятии заблудились мужчина и женщина, собиравшие ягоды. Они сами позвонили в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу и затем находились на телефонной связи со спасателями.

Прибыв на место поиска, спасатели обнаружили мотоцикл заблудившихся людей.

- В ходе телефонного разговора спасатели включили звуковой сигнал спецтранспорта. Убедившись в том, что заблудившиеся слышат звуковой сигнал сирены, спасатели сказали ориентироваться на звук и продвигаться в его направлении. Пока один спасатель по телефону помогал потерпевшим сориентироваться и выбраться из леса, другая группа обследовала лес, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поисковые работы длились около часа. Заблудившиеся были обнаружены вблизи села Улбугай.

Спасатели привезли мужчину и женщину в село Тунка в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 23 июля, спасатели нашли в Тункинском районе ещё одного заблудившегося сборщика ягод. Этот мужчина не взял с собой в лес телефон.


пропавшие без вести

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