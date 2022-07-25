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В Бурятии супруги проснулись ночью в горящем доме

В Бурятии супруги проснулись ночью в горящем доме
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом загорелся из-за старой проводки

21 июля около двух часов ночи пожарным поступило сообщение о возгорании частного бревенчатого дома в городе Кяхта в Бурятии.

Хозяева дома ночью проснулись от запаха дыма. Проверив помещения, они увидели огонь над входной дверью веранды.

- Владелец дома проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Дети на момент возгорания находились у бабушки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Благодаря оперативным действиям пожарных удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии и не допустить распространение огня на весь дом и надворные постройки. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда общей площадью 14 кв.метров.

Пострадавших нет.


По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки из-за большого напряжения электросети. «Проводка была старой, с повреждённой изоляцией, хозяева собирались её менять», - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сумма ущерба устанавливается.



Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района пять раз поджигали строения
пожар

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