В Бурятии супруги проснулись ночью в горящем доме

21 июля около двух часов ночи пожарным поступило сообщение о возгорании частного бревенчатого дома в городе Кяхта в Бурятии.
Хозяева дома ночью проснулись от запаха дыма. Проверив помещения, они увидели огонь над входной дверью веранды.
- Владелец дома проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. Дети на момент возгорания находились у бабушки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось ликвидировать возгорание в начальной стадии и не допустить распространение огня на весь дом и надворные постройки. В результате пожара повреждена кровля дома и веранда общей площадью 14 кв.метров.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки из-за большого напряжения электросети. «Проводка была старой, с повреждённой изоляцией, хозяева собирались её менять», - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сумма ущерба устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района пять раз поджигали строения.