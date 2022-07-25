В Улан-Удэ бдительные росгвардейцы поймали вора

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сотрудники обратили внимание на пьяного мужчину на детской площадке



Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на пьяного мужчину, сидевшего на детской площадке во дворе на улице Шмидта в Улан-Удэ. Бдительные росгвардейцы не оставили его без внимания и решили проверить личность и досмотреть.



- Во время досмотра находящейся при мужчине барсетки сотрудники обнаружили паспорт и банковскую карту на другого человека. Мужчина путался в показаниях и не мог пояснить, откуда у него чужая мужская сумка. Подозрительного мужчину доставили в полицию, где установили личность и выяснили, что задержанный совершил кражу, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Вскоре был найден настоящий владелец вещей. Он приехал в полицию и рассказал, что, возвращаясь с заработков на севере, возле автовокзала познакомился с неизвестным. Вместе с ним распивал алкоголь, а позже заснул. Проснувшись, вахтовик не обнаружил ни собутыльника, ни своё имущество.



42-летний не работающий ранее судимый вор дал признательные показания. Он рассказал, что прикарманил барсетку с документами, банковскими картами, наручными часами и мобильными аксессуарами.



Сейчас возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

