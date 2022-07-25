В Иркутской области 25-летний парень погиб в перевернувшейся машине









В Бодайбинском районе Иркутской области вечером 24 июля на 58 километре участка автодороги Бодайбо – Кропоткин произошло смертельное ДТП.По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет, где опрокинулся на крышу.От полученных травм на месте происшествия скончался 25-летний молодой человек, находившийся за рулём иномарки.Полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.