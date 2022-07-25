25 июля

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В Иркутской области 25-летний парень погиб в перевернувшейся машине

В Иркутской области 25-летний парень погиб в перевернувшейся машине
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель погиб на месте

В Бодайбинском районе Иркутской области вечером 24 июля на 58 километре участка автодороги Бодайбо – Кропоткин произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет, где опрокинулся на крышу.

От полученных травм на месте происшествия скончался 25-летний молодой человек, находившийся за рулём иномарки.


Полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть

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