В Иркутской области 25-летний парень погиб в перевернувшейся машине

Водитель погиб на месте
В Бодайбинском районе Иркутской области вечером 24 июля на 58 километре участка автодороги Бодайбо – Кропоткин произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет, где опрокинулся на крышу.
От полученных травм на месте происшествия скончался 25-летний молодой человек, находившийся за рулём иномарки.
Полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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