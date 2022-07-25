В Улан-Удэ прохожие нашли труп возле дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обстоятельства гибели мужчины выясняются



Сегодня утром, 25 июля, на улице Жердева в Улан-Удэ возле пятиэтажного жилого дома прохожие нашли труп. Фотографию жуткой «находки» опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте». Автор снимка также утверждал, что ранним утром перед этим жители слышали выстрел.



На опубликованной фотографии тело лежало под деревом, возле стены дома. Труп уже накрыли простыней.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о гибели человека. Однако выяснилось, что признаков насильственной смерти на теле нет. Информацию о выстреле в министерстве внутренних дел опровергли.



Тело погибшего направлено в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

