Женщина погибла на станции Нахабино
Тело убитой женщины обнаружили утро 23 июля в общественном туалете на железнодорожной станции Нахабино под Москвой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. По данным издания, погибшей было 33 года, она уроженка Иркутской области.
Подозреваемый в убийстве установлен. Это 42-летний ранее судимый житель Пермского края, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.
По данным следствия, мужчина познакомился с женщиной, после чего зашёл за ней в туалет на станции, где задушил. Убил он ради телефона и ювелирных украшений жертвы.
Подозреваемого поймали по «горячим следам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, а также указал на место, где спрятал украденные ювелирные украшения.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Жительницу Иркутской области задушили в туалете на станции под Москвой
Происшествия, Фото:
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