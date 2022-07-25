Жительницу Иркутской области задушили в туалете на станции под Москвой

Происшествия, Фото: ГСУ СК России по Московской области

Женщина погибла на станции Нахабино



Тело убитой женщины обнаружили утро 23 июля в общественном туалете на железнодорожной станции Нахабино под Москвой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. По данным издания, погибшей было 33 года, она уроженка Иркутской области.



Подозреваемый в убийстве установлен. Это 42-летний ранее судимый житель Пермского края, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.



По данным следствия, мужчина познакомился с женщиной, после чего зашёл за ней в туалет на станции, где задушил. Убил он ради телефона и ювелирных украшений жертвы.



Подозреваемого поймали по «горячим следам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.



В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, а также указал на место, где спрятал украденные ювелирные украшения.



В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

