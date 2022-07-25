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В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде

В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В выходные в ДТП пострадали двое детей, ехавших на велосипедах

В субботу, 23 июля, в селе Новая Курба Заиграевского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Девочку, катавшуюся на велосипеде, сбил мопед, управлял которым 15-летний подросток.

- Около 17 часов 15-летний водитель мопеда «Рейсер Альфа», не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Садовая, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2010 года рождения. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё одно ДТП с участием юного велосипедиста произошло днём в воскресенье, 24 июля. В улусе Тохой Селенгинского района 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» сбил 15-летнего велосипедиста.

- Подросток получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущен домой, - уточнили в Госавтоинспекции.

С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 наезда на велосипедистов. В результате таких аварий погиб один ребёнок, ещё 12 получили травмы (в их числе восемь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет).

Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу ночью в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 28-летний водитель минивэна «Ниссан Прессаж».

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