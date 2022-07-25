В выходные в ДТП пострадали двое детей, ехавших на велосипедах
В субботу, 23 июля, в селе Новая Курба Заиграевского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Девочку, катавшуюся на велосипеде, сбил мопед, управлял которым 15-летний подросток.
- Около 17 часов 15-летний водитель мопеда «Рейсер Альфа», не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Садовая, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2010 года рождения. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одно ДТП с участием юного велосипедиста произошло днём в воскресенье, 24 июля. В улусе Тохой Селенгинского района 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» сбил 15-летнего велосипедиста.
- Подросток получил травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущен домой, - уточнили в Госавтоинспекции.
С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 наезда на велосипедистов. В результате таких аварий погиб один ребёнок, ещё 12 получили травмы (в их числе восемь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет).
Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу ночью в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 28-летний водитель минивэна «Ниссан Прессаж».
В Бурятии подросток на мопеде сбил девочку на велосипеде
Происшествия, Фото:
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