Инцидент произошёл возле подвесного моста
В Улан-Удэ спасли тонувшую 29-летнюю девушку. Инцидент произошёл в воскресенье, 24 июля, в 14:28.
В оперативной сводке по городу сообщается, что купавшуюся девушку спасли в протоке Забока в районе подвесного моста на острове Богородский.
Её передали бригаде скорой медицинской помощи.
К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются хэппи-эндом. Так, 28 июня в Улан-Удэ на реке Селенга во время купания погиб 17-летний подросток. Юноша бросился на помощь к тонущей девушке, а в итоге сам ушёл под воду.
В Улан-Удэ спасли тонувшую девушку
Происшествия, Фото:
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