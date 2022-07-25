25 июля

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В Улан-Удэ спасли тонувшую девушку

В Улан-Удэ спасли тонувшую девушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл возле подвесного моста

В Улан-Удэ спасли тонувшую 29-летнюю девушку. Инцидент произошёл в воскресенье, 24 июля, в 14:28.

В оперативной сводке по городу сообщается, что купавшуюся девушку спасли в протоке Забока в районе подвесного моста на острове Богородский.

Её передали бригаде скорой медицинской помощи.

К сожалению, не все подобные случаи заканчиваются хэппи-эндом. Так, 28 июня в Улан-Удэ на реке Селенга во время купания погиб 17-летний подросток. Юноша бросился на помощь к тонущей девушке, а в итоге сам ушёл под воду. 
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