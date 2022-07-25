Мужчина работал в золотодобывающей организации
В Бурятии суд признал виновным жителя Свердловской области по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере» и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».
В суде установлено, что мужчина, являясь работником золотодобывающей организации, в августе 2021 года в Муйском районе незаконно хранил и перевозил золотосодержащий продукт массой 183 кг стоимостью 9,4 млн рублей. В последствии он пытался его похитить, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Драгоценный металл изъят.
- Муйский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осудили жителя Свердловской области за хранение и перевозку драгметаллов
Происшествия, Фото:
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