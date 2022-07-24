Парень воспользовался отсутствием гардеробщицы на рабочем месте
Посещение увеселительного заведения для читинца обернулось кражей куртки, наушников и зарядного устройства. Установлено, что молодой человек сдал верхнюю одежду в гардероб, а когда собрался домой обнаружил отсутствие куртки.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 19-летний читинец. Установлено, что, подойдя к гардеробу за своими вещами, парень не обнаружил работницы гардероба и перелез за стойку, схватил первую попавшуюся под руку куртку и скрылся.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец стащил из гардероба первую попавшуюся куртку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парень воспользовался отсутствием гардеробщицы на рабочем месте
С огнём боролись 20 человек
Мужчина своевременно не вышел в установленное место встречи
Подземные толчки в населённом пункте не ощущались
Мать малыша случайно захлопнула дверь
Мужчину осудили на 7 лет и 10 месяцев за смерть матери
Двое человек погибли по вине пьяного водителя, не имеющего прав
Причиной пожара в Нижнем Саянтуе стало короткое замыкание
Потерпевший познакомился со злоумышленником в компьютерной игре
Инспектора доставили на берег людей с неисправного катера
Ещё один лесной пожар локализован
Мужчина расправился с пассажиром в туалете вокзала
Дверь квартиры, в которой заперся подозреваемый, пришлось вскрывать сотрудникам МЧС
Дети погибших были в этот момент у бабушки
В районе введён режим повышенной готовности