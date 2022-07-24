Читинец стащил из гардероба первую попавшуюся куртку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень воспользовался отсутствием гардеробщицы на рабочем месте



Посещение увеселительного заведения для читинца обернулось кражей куртки, наушников и зарядного устройства. Установлено, что молодой человек сдал верхнюю одежду в гардероб, а когда собрался домой обнаружил отсутствие куртки.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 19-летний читинец. Установлено, что, подойдя к гардеробу за своими вещами, парень не обнаружил работницы гардероба и перелез за стойку, схватил первую попавшуюся под руку куртку и скрылся.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

