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Житель Иркутской области до смерти избил собственную мать

Житель Иркутской области до смерти избил собственную мать
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину отправили в колонию почти на восемь лет

33-летнему житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Следствием и судом установлено, что в марте мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей матерью, после чего избил её. Впоследствии женщина скончалась от полученных травм.

Подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции по горячим следам, а в последующем его арестовали.

22 июля суд признал мужчину виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК СКР по Иркутской области. 
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