Мужчину отправили в колонию почти на восемь лет
33-летнему житель Аларского района Иркутской области признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Следствием и судом установлено, что в марте мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей матерью, после чего избил её. Впоследствии женщина скончалась от полученных травм.
Подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции по горячим следам, а в последующем его арестовали.
22 июля суд признал мужчину виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области до смерти избил собственную мать
Происшествия, Фото:
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