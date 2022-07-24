С начала года в Бурятии на пожарах погибли 33 человека

В республике отмечается рост числа пожаров
С начала года в Бурятии произошло более трёх тысяч возгораний. Специалисты ГУ МЧС России по Бурятии отмечают значительный рост числа пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Разница составляет в почти 1200 случаев.
С 1 января 2022 года в огне погибли 33 человека, ещё 49 получили травмы различной степени тяжести.
На территории республики зарегистрировано более 3500 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пожаров на 49 % и травмированных на 27 %.
Случаев гибели детей не зарегистрировано (как и прошло году), травмирован один ребёнок (за аналогичный период прошлого года: 7, - 6 случаев).
Пожарами причинён прямой материальный ущерб в размере 246,7 млн. рублей (на 23,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 323,8 млн. руб.)
Рост количества пожаров произошёл по причине увеличения числа пожаров на открытой территории – это ландшафтные пожары и возгорание мусора, которые создают реальные угрозы перехода огня на жилые строения, а также пожары в жилом секторе.
Основными причинами остаются – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и нагревательных приборов, при эксплуатации печного отопления.
Основные условия, способствующие гибели людей на пожарах – состояние алкогольного опьянения, состояние сна, преклонный возраст.
- Напомним, что использование автономного пожарного извещателя может спасти жизни многих людей. Автономный пожарный извещатель – это прибор, который предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Если говорить простым языком – это прибор, работающий автономно от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении.
Громкость извещателей достигает 85 децибелов. Звука такой громкости достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей.
Это устройство работает от батареек и реагирует на дым ещё на стадии возгорания. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективнее установить пожарный извещатель на потолке или на стене под потолком, причём сделать это можно самостоятельно. И очень важно то, что автономные извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.
Сейчас существуют современные автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-оповещением на мобильный телефон владельца квартиры или родственников.
При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон. К данному извещателю с GSM оповещением допускается подключить до 10 штук автономных извещателей.
Об эффективности пожарных извещателей говорит и статистика, так в России только за последние два года благодаря срабатыванию данных систем спасено свыше 900 граждан, из них половина детей (456).
Так, 4 февраля в селе Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Жильцы одной из квартир услышав звук автономного пожарного извещателя, своевременно оповестили соседей и эвакуировались из дома, всего спасено девять человек, из них два ребёнка. На момент прибытия пожарных подразделений горели две квартиры и полностью была охвачена огнём крыша дома. Огонь ликвидирован на площади 160 квадратных метров. И благодаря срабатыванию пожарного извещателя, пострадавших нет. Что ещё раз доказывает необходимость в их установки.
С начала года в Бурятии на пожарах погибли 33 человека
Происшествия, Фото:
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