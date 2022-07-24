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В Иркутской области расследуют убийство бывших супругов

В Иркутской области расследуют убийство бывших супругов
Происшествия,  Фото:screenshot
Сначала обнаружили тело женщины, а затем мужчины

Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле нашли тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалиста и сотрудников полиции. На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил её бывший супруг, после чего скрылся в лесу.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются родственники и друзья погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается
убийство Иркутская область

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