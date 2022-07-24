В Иркутской области расследуют убийство бывших супругов

Сначала обнаружили тело женщины, а затем мужчины



Утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского в автомобиле нашли тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалиста и сотрудников полиции. На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил её бывший супруг, после чего скрылся в лесу.



Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



- Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются родственники и друзья погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается

