С огнём боролись 20 человек
За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Баргузинском районе Бурятии. Также 23 июля из-за сухой грозы возник пожар в Хоринском районе.
- Всего за сутки с огнём сражались 20 человек из числа лесной охраны. Задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила чуть больше 1 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Все лесные пожары ликвидированы.
На утро 24 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.
Напоминаем, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте РАЛХ.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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