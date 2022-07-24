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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С огнём боролись 20 человек

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Баргузинском районе Бурятии. Также 23 июля из-за сухой грозы возник пожар в Хоринском районе.

- Всего за сутки с огнём сражались 20 человек из числа лесной охраны. Задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила чуть больше 1 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Все лесные пожары ликвидированы.

На утро 24 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.

Напоминаем, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте РАЛХ.

- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.
лесные пожары

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