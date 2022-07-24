В Бурятии нет лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С огнём боролись 20 человек



За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного лесного пожара в Баргузинском районе Бурятии. Также 23 июля из-за сухой грозы возник пожар в Хоринском районе.



- Всего за сутки с огнём сражались 20 человек из числа лесной охраны. Задействовано две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила чуть больше 1 га., - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Все лесные пожары ликвидированы.



На утро 24 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.



Напоминаем, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте РАЛХ.



- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию 20-44-44.

