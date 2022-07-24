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До Бурятии докатилось монгольское землетрясение

До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземные толчки в населённом пункте не ощущались

Вчера, 23 июля, в 22:20 произошло землетрясение на территории Монголии. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находился в 55 км юго-западнее от села Монды Тункинского района.

По информации ЕДДС Тункинского района, толчки не ощущались.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

землетрясение

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