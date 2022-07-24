Подземные толчки в населённом пункте не ощущались
Вчера, 23 июля, в 22:20 произошло землетрясение на территории Монголии. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находился в 55 км юго-западнее от села Монды Тункинского района.
По информации ЕДДС Тункинского района, толчки не ощущались.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
До Бурятии докатилось монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
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