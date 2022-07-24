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В Бурятии спасатели извлекли из запертой машины 10-ти месячного ребёнка

В Бурятии спасатели извлекли из запертой машины 10-ти месячного ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать малыша случайно захлопнула дверь

Вечером 23 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района для оказания помощи 10-ти месячному ребёнку.

Оказалось, что мать ребёнка забыв ключи в машине, случайно захлопнула и заблокировала двери легкового автомобиля Audi. До прибытия спасателей родители пытались самостоятельно вскрыть автомобиль. Родители неоднократно пытались разбить стекло и подручными средствами взломать замок.

Прибыв на место, спасатели в боковом стекле пробили отверстие в 3 см., затем с помощью аварийно-спасательного инструмента выпилили стекло, после чего спасатель БРПСС через вырезанное отверстие забрался в заблокированный автомобиль, и извлёк ребёнка.

Благодаря своевременной помощи спасателей ребёнок был передан родителям в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

- Уважаемые родители, будьте внимательны! Не оставляйте маленьких детей одних в машине. Помните, безопасность детей в автомобиле зависит напрямую от вас, - предупреждают специалисты. 
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