В Бурятии спасатели извлекли из запертой машины 10-ти месячного ребёнка

Мать малыша случайно захлопнула дверь
Вечером 23 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Нижний Саянтуй Тарбагатайского района для оказания помощи 10-ти месячному ребёнку.
Оказалось, что мать ребёнка забыв ключи в машине, случайно захлопнула и заблокировала двери легкового автомобиля Audi. До прибытия спасателей родители пытались самостоятельно вскрыть автомобиль. Родители неоднократно пытались разбить стекло и подручными средствами взломать замок.
Прибыв на место, спасатели в боковом стекле пробили отверстие в 3 см., затем с помощью аварийно-спасательного инструмента выпилили стекло, после чего спасатель БРПСС через вырезанное отверстие забрался в заблокированный автомобиль, и извлёк ребёнка.
Благодаря своевременной помощи спасателей ребёнок был передан родителям в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
- Уважаемые родители, будьте внимательны! Не оставляйте маленьких детей одних в машине. Помните, безопасность детей в автомобиле зависит напрямую от вас, - предупреждают специалисты.
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Происшествия, Фото:
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