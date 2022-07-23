В Бурятии отправили за решётку водителя, погубившего двух человек

Двое человек погибли по вине пьяного водителя, не имеющего прав



В Кабанском районе Бурятии виновника смертельного ДТП, в котором погибли два человека, отправили в колонию-поселение.



Трагедия произошла в июне 2019 года. Тем утром мужчина сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, к тому же будучи пьяным. На автодороге Береговая – Кабанск – Посольское он гнал на скорости более 120 км/час.



Так как водитель был пьян, он не успел вовремя среагировать на то, что в районе села Малое Колесово на дороге начинается поворот. В итоге автомобилист вылетел на полосу встречного движения и протаранил машину.



Шансов выжить у второго водителя не было. Он получил тупую сочетанную травму грудной клетки, живот, разрыв верхушки сердца, а также различные переломы.



Погиб и его пассажир, у которого также были тупые травмы грудной клетки, живота, таза, ног.



Оба они умерли на месте аварии.



На виновника смертельного ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц».



Мужчина полностью признал свою вину и заверил, что в содеянном раскаялся. Прощение он также вымаливал и у родственников погибших. Им он ещё до суда добровольно выплатил по полмиллиона рублей. Вдове, которая осталась одна с маленьким ребёнком, предлагал также взять на себя похоронные расходы. Впрочем, от этих денег женщина отказалась.



В итоге никто из близких погибших мужчин не стал настаивать на суровой мере для подсудимого.



Кроме того, обе потерпевшие сперва заявили иски о возмещении морального вреда в сумме 10 млн рублей. Однако затем обе отозвали свои заявления.



У самого водителя на иждивении двое маленьких детей, один из которых инвалид с детства.



- Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришёл к выводу о невозможности назначения подсудимому условного осуждения. Поскольку подобное наказание не будет в полной мере способствовать восстановлению социальной справедливости. По мнению суда, наказание в виде реального лишения свободы является адекватной содеянному мерой уголовно-правого воздействия, - говорится в судебных материалах.



В итоге мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении, также его лишили водительских прав на три года.

