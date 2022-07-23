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В пригороде Улан-Удэ сгорел гараж и пострадала машина

В пригороде Улан-Удэ сгорел гараж и пострадала машина
Происшествия,  Фото:пресс-служба РА ГО и ЧС
Причиной пожара в Нижнем Саянтуе стало короткое замыкание

22 июля во второй половине дня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании гаража в ДНТ «Багульник», в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. На место происшествия выехал боевой расчёт пожарной части №65 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии совместно с пожарно-спасательной частью №8 ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие строения на участке. На момент возгорания хозяин находился в доме. Пострадавших нет.

Гараж был уничтожен огнём полностью. Повреждён рядом стоящий автомобиль, в машине лопнуло стекло и обгорела краска.

Причиной пожара послужило короткое замыкание в распределительной коробке из-за неправильного соединения электропроводов, сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС.
пожар Тарбагатайский район Бурятия

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