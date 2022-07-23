23 июля

22 июля

Популярное

Онлайн-друг похитил у забайкальца 700000 рублей

Онлайн-друг похитил у забайкальца 700000 рублей
Происшествия,  Фото:pexels.com
Потерпевший познакомился со злоумышленником в компьютерной игре

Житель Забайкальского края обратился в ОМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району, сообщив о хищении денежных средств.

Полицейские установили, что заявитель длительное время играет в популярную компьютерную игру, где у него появился виртуальный друг. Потерпевший открыл ему доступ к личному аккаунту в онлайн-игре. Злоумышленник обнаружил, что у потерпевшего имеются виртуальные покупки на общую сумму в 100 тысяч рублей, и предположил, что забайкалец обладает финансовыми возможностями, поэтому он попросил у него в долг деньги на якобы съёмки фильма. Потерпевший предоставил ему необходимые данные для входа в онлайн-банк, в результате чего со счёта забайкальца было похищено около 700000 рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают личность виртуального знакомого потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, напоминает, что полные данные банковских карт, в том числе пин-код и CVV-код, а также пароли для входа в онлайн-банк необходимо держать в тайне от посторонних лиц.
мошенничество Забайкальский край хищение компьютерная игра

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ сгорел гараж и пострадала машина
В пригороде Улан-Удэ сгорел гараж и пострадала машина
Происшествия, 23.07.2022
Причиной пожара в Нижнем Саянтуе стало короткое замыкание
Онлайн-друг похитил у забайкальца 700000 рублей
Онлайн-друг похитил у забайкальца 700000 рублей
Происшествия, 23.07.2022
Потерпевший познакомился со злоумышленником в компьютерной игре
На озере Забайкалья спасли пять человек
На озере Забайкалья спасли пять человек
Происшествия, 23.07.2022
Инспектора доставили на берег людей с неисправного катера
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Происшествия, 23.07.2022
Ещё один лесной пожар локализован
В Иркутской области раскрыли убийство 14-летней давности
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина расправился с пассажиром в туалете вокзала 
Улан-удэнец убил соседа и забаррикадировался в квартире
Улан-удэнец убил соседа и забаррикадировался в квартире
Происшествия, 22.07.2022
Дверь квартиры, в которой заперся подозреваемый, пришлось вскрывать сотрудникам МЧС
В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов
В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов
Происшествия, 22.07.2022
Дети погибших были в этот момент у бабушки
В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами
В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами
Происшествия, 22.07.2022
В районе введён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина пошёл на кражу в день, когда не смог устроиться на работу
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
Происшествия, 22.07.2022
Пожар произошёл незадолго до обеденного времени
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
Происшествия, 22.07.2022
Забайкалец оценил жизнь знакомой в 280 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^