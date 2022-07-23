Потерпевший познакомился со злоумышленником в компьютерной игре
Житель Забайкальского края обратился в ОМВД России по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району, сообщив о хищении денежных средств.
Полицейские установили, что заявитель длительное время играет в популярную компьютерную игру, где у него появился виртуальный друг. Потерпевший открыл ему доступ к личному аккаунту в онлайн-игре. Злоумышленник обнаружил, что у потерпевшего имеются виртуальные покупки на общую сумму в 100 тысяч рублей, и предположил, что забайкалец обладает финансовыми возможностями, поэтому он попросил у него в долг деньги на якобы съёмки фильма. Потерпевший предоставил ему необходимые данные для входа в онлайн-банк, в результате чего со счёта забайкальца было похищено около 700000 рублей.
В настоящее время полицейские устанавливают личность виртуального знакомого потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, напоминает, что полные данные банковских карт, в том числе пин-код и CVV-код, а также пароли для входа в онлайн-банк необходимо держать в тайне от посторонних лиц.
Онлайн-друг похитил у забайкальца 700000 рублей
Происшествия, Фото:
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