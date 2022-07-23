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В Бурятии потушили 3 лесных пожара

В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Происшествия,  Фото:пресс-служба РАЛХ
Ещё один лесной пожар локализован

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском и Кижингинском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за сухих гроз 21 июля.

Всего за сутки с огнём сражались 66 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га.

Три лесных пожара в Баргузинском и Кижингинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Баргузинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

На утро 23 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба республиканское агентство лесного хозяйства, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте агентства. 
Бурятия РАЛХ лесные пожары

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