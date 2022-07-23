Ещё один лесной пожар локализован
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском и Кижингинском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за сухих гроз 21 июля.
Всего за сутки с огнём сражались 66 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га.
Три лесных пожара в Баргузинском и Кижингинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Баргузинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.
На утро 23 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.
Как сообщает пресс-служба республиканское агентство лесного хозяйства, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте агентства.
В Бурятии потушили 3 лесных пожара
Происшествия, Фото:
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