В Бурятии потушили 3 лесных пожара

Ещё один лесной пожар локализован



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Баргузинском и Кижингинском районах Бурятии. Все пожары возникли из-за сухих гроз 21 июля.



Всего за сутки с огнём сражались 66 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4 га.



Три лесных пожара в Баргузинском и Кижингинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Баргузинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.



На утро 23 июля новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.



Как сообщает пресс-служба республиканское агентство лесного хозяйства, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, размещён на официальном сайте агентства.

