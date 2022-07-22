Улан-удэнец убил соседа и забаррикадировался в квартире

Дверь квартиры, в которой заперся подозреваемый, пришлось вскрывать сотрудникам МЧС



Утром 17 июля в подъезде дома на улице Сахьяновой в Улан-Удэ местные жители обнаружили 38-летнего мужчину, лежавшего без сознания. Он был сильно избит.



Мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Спустя четыре дня, 21 июля, не приходя в себя, он скончался.



Следователи установили, что до смерти его избил ранее судимый 25-летний молодой человек, который жил в одном подъезде с жертвой, только этажом выше.



- По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире у знакомых и подрабатывал в ночном клубе барменом. 17 июля под утро он возвращался домой с работы и в подъезде столкнулся с пьяным соседом, который направлялся в круглосуточный магазин за спиртным. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора. Молодой человек с силой нанёс противнику множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, после чего оставил на лестничном пролете и поднялся в свою квартиру. Спустя некоторое время потерпевшего, находившегося без сознания, обнаружили другие жильцы подъезда, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



На преступника следователи вышли во время тщательного осмотра подъезда с использованием лампы криминалистического света. Так удалось обнаружить едва видимые следы протектора обуви с наслоением следов крови. Дорожка вела к квартире на верхнем этаже.



Однако молодой человек заперся в квартире изнутри и не открывал дверь даже по требованию вернувшегося домой хозяина. Дверной замок пришлось вскрыть при помощи сотрудников МЧС. После этого парень был задержан.



На допросе он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



