22 июля

21 июля

Популярное

Улан-удэнец убил соседа и забаррикадировался в квартире

Улан-удэнец убил соседа и забаррикадировался в квартире
Происшествия,  Фото:pexels.com
Дверь квартиры, в которой заперся подозреваемый, пришлось вскрывать сотрудникам МЧС

Утром 17 июля в подъезде дома на улице Сахьяновой в Улан-Удэ местные жители обнаружили 38-летнего мужчину, лежавшего без сознания. Он был сильно избит. 

Мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Спустя четыре дня, 21 июля, не приходя в себя, он скончался.

Следователи установили, что до смерти его избил ранее судимый 25-летний молодой человек, который жил в одном подъезде с жертвой, только этажом выше.

- По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире у знакомых и подрабатывал в ночном клубе барменом. 17 июля под утро он возвращался домой с работы и в подъезде столкнулся с пьяным соседом, который направлялся в круглосуточный магазин за спиртным. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора. Молодой человек с силой нанёс противнику множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, после чего оставил на лестничном пролете и поднялся в свою квартиру. Спустя некоторое время потерпевшего, находившегося без сознания, обнаружили другие жильцы подъезда, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

На преступника следователи вышли во время тщательного осмотра подъезда с использованием лампы криминалистического света. Так удалось обнаружить едва видимые следы протектора обуви с наслоением следов крови. Дорожка вела к квартире на верхнем этаже.

Однако молодой человек заперся в квартире изнутри и не открывал дверь даже по требованию вернувшегося домой хозяина. Дверной замок пришлось вскрыть при помощи сотрудников МЧС. После этого парень был задержан.

На допросе он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли убийство 14-летней давности
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина расправился с пассажиром в туалете вокзала 
В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов
В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов
Происшествия, 22.07.2022
Дети погибших были в этот момент у бабушки
В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами
В Бурятии смыло мост, построенный сельчанами
Происшествия, 22.07.2022
В районе введён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина пошёл на кражу в день, когда не смог устроиться на работу
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
Происшествия, 22.07.2022
Пожар произошёл незадолго до обеденного времени
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
Происшествия, 22.07.2022
Забайкалец оценил жизнь знакомой в 280 тысяч
В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу
В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу
Происшествия, 22.07.2022
Взломщик порезал ногу и не смог убежать
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 22.07.2022
Более 200 человек сражались с огнём в лесах накануне
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле 
Улан-удэнец получил «условку» за наркотики
Улан-удэнец получил «условку» за наркотики
Происшествия, 22.07.2022
Наркотик обнаружила охрана на работе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^