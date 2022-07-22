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В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов

В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дети погибших были в этот момент у бабушки

В пятницу, 22 июля, около 14 часов дня в Заиграевском районе Бурятии пожарные получили сообщение о возгорании в посёлке Челутай-3. Там загорелся частный деревянный дом. В ходе тушения были обнаружены частично обгоревшие тела мужчины и женщины.

- На место выехали расчёты трёх пожарных частей. Пожарные во время ликвидации огня на полу в зале было обнаружили тело 52-летнего мужчины, позднее была найдена 38-летняя погибшая женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 
Известная, что погибшие жили вместе, мужчина был инвалидом первой группы. У них есть двое детей, но пара лишена родительских прав. Так что на момент пожара дети находились у своего законного опекуна - бабушки.

Предположительной причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнём.



Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июля пожар на заимке в Курумканском районе унёс жизнь пастуха
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