В Бурятии при тушении пожара нашли тела супругов

В пятницу, 22 июля, около 14 часов дня в Заиграевском районе Бурятии пожарные получили сообщение о возгорании в посёлке Челутай-3. Там загорелся частный деревянный дом. В ходе тушения были обнаружены частично обгоревшие тела мужчины и женщины.
- На место выехали расчёты трёх пожарных частей. Пожарные во время ликвидации огня на полу в зале было обнаружили тело 52-летнего мужчины, позднее была найдена 38-летняя погибшая женщина, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Известная, что погибшие жили вместе, мужчина был инвалидом первой группы. У них есть двое детей, но пара лишена родительских прав. Так что на момент пожара дети находились у своего законного опекуна - бабушки.
Предположительной причиной возникновения пожара названо неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 июля пожар на заимке в Курумканском районе унёс жизнь пастуха.