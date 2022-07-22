Пострадавшему всего 18 лет
18-летний житель Чунского района Иркутской области получил травму на лесозаготовительном производстве и лишился руки.
Прокурорской проверкой установлены нарушения требований охраны труда со стороны должностных лиц работодателя.
- В результате производственной травмы, повлекшей ампутацию руки, пострадавшему причинены физические и нравственные страдания. Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с лесозаготовительного предприятия компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд удовлетворил иск, в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Лишившийся руки житель Иркутской области отсудил 600 тысяч
Происшествия, Фото:
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