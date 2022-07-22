Лишившийся руки житель Иркутской области отсудил 600 тысяч

Пострадавшему всего 18 лет



18-летний житель Чунского района Иркутской области получил травму на лесозаготовительном производстве и лишился руки.



Прокурорской проверкой установлены нарушения требований охраны труда со стороны должностных лиц работодателя.



- В результате производственной травмы, повлекшей ампутацию руки, пострадавшему причинены физические и нравственные страдания. Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с лесозаготовительного предприятия компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд удовлетворил иск, в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

