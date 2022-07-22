22 июля

21 июля

Популярное

Лишившийся руки житель Иркутской области отсудил 600 тысяч

Лишившийся руки житель Иркутской области отсудил 600 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшему всего 18 лет

18-летний житель Чунского района Иркутской области получил травму на лесозаготовительном производстве и лишился руки.

Прокурорской проверкой установлены нарушения требований охраны труда со стороны должностных лиц работодателя.

- В результате производственной травмы, повлекшей ампутацию руки, пострадавшему причинены физические и нравственные страдания. Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с лесозаготовительного предприятия компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд удовлетворил иск, в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
компенсация несчастные случаи на производстве

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли убийство 14-летней давности
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина расправился с пассажиром в туалете вокзала 
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
В Улан-Удэ домушник продал украденные инструменты за бесценок
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина пошёл на кражу в день, когда не смог устроиться на работу
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
В Улан-Удэ на пожаре в «Двух китах» эвакуировались 172 человека
Происшествия, 22.07.2022
Пожар произошёл незадолго до обеденного времени
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
В Забайкальском крае предотвратили заказное убийство
Происшествия, 22.07.2022
Забайкалец оценил жизнь знакомой в 280 тысяч
В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу
В Бурятии взломщика магазина нашли по кровавому следу
Происшествия, 22.07.2022
Взломщик порезал ногу и не смог убежать
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 22.07.2022
Более 200 человек сражались с огнём в лесах накануне
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейских
Происшествия, 22.07.2022
Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле 
Улан-удэнец получил «условку» за наркотики
Улан-удэнец получил «условку» за наркотики
Происшествия, 22.07.2022
Наркотик обнаружила охрана на работе 
Забайкалец вёз на мотоцикле пять кило конопли
Забайкалец вёз на мотоцикле пять кило конопли
Происшествия, 21.07.2022
Мотоциклиста остановили сотрудники ДПС
Читинец перевёл мошенникам почти шесть миллионов рублей
Читинец перевёл мошенникам почти шесть миллионов рублей
Происшествия, 21.07.2022
Мужчина пытался заработать на «инвестициях»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^