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В Иркутской области раскрыли убийство 14-летней давности

Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина расправился с пассажиром в туалете вокзала

В Иркутской области задержан мужчина, убивший человека 14 лет назад.

Установлено, что в октябре 2008 года трое мужчин прибыли на железнодорожный вокзал станции Иркутск-Пассажирский. Двое из них приобрели билеты на пассажирский поезд Хабаровск - Харьков до Новосибирска.

Во время ожидания поезда один из мужчин ушёл в туалет. Его друзья вскоре нашли его там в бессознательном состоянии, сильно избитого. Мужчина получил травмы головы и грудной клетки, и затем скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

- Проведёнными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным, в связи чем производство предварительного следствия было приостановлено, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Однако дело всё же сдвинулось с мёртвой точки. В результате грамотных действий удалось установить причастность к совершению преступления жителя Московской области.

18 июля 2022 года фигуранта задержали. На допросе он частично признал вину. Он пояснил, что между ним и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс ему удары.

- В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России с участием фигуранта проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств по делу, - сообщили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу.
убийство Иркутская область

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