Парня дважды ловили нетрезвым за рулём
Ранее судимый 21-летний житель города Вихоревка в Иркутской области признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В 2021 году молодой человек ездил нетрезвым за рулём, за что был привлечён к административной ответственности. В январе 2022 года он снова сел за руль пьяным. Парень катался по Вихоревке, пока его не остановили полицейские.
Молодого человека приговорили к реальному лишению свободы. Его приговорили к двум годам одному месяцу колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на два года.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области 21-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Парня дважды ловили нетрезвым за рулём
Пожар произошёл незадолго до обеденного времени
Забайкалец оценил жизнь знакомой в 280 тысяч
Мужчина погиб на озере
Взломщик порезал ногу и не смог убежать
Более 200 человек сражались с огнём в лесах накануне
Мужчина распускал руки при задержании и патрульном автомобиле
Наркотик обнаружила охрана на работе
Пожарные провели учения
Мотоциклиста остановили сотрудники ДПС
Мужчина пытался заработать на «инвестициях»
Незаконно экспортировано 400 кубических метров пиломатериалов
В Кабанском районе принимают оперативные меры после выхода животного к туристам
Теперь вместо штрафа в тысячу рублей водитель получил уголовное дело
Преступление помогла раскрыть камера видеонаблюдения, установленная на здании прокуратуры