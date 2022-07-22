В Иркутской области 21-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию

Парня дважды ловили нетрезвым за рулём



Ранее судимый 21-летний житель города Вихоревка в Иркутской области признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В 2021 году молодой человек ездил нетрезвым за рулём, за что был привлечён к административной ответственности. В январе 2022 года он снова сел за руль пьяным. Парень катался по Вихоревке, пока его не остановили полицейские.



Молодого человека приговорили к реальному лишению свободы. Его приговорили к двум годам одному месяцу колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на два года.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

